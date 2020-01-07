Мазахир Панахов: Кандидаты в депутаты должны сами предоставлять информацию об имуществе

БАКУ/Trend/ - Мы стараемся, чтобы все вопросы были решены в пользу кандидата.

Как сообщает во вторник Trend, об этом на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) сказал председатель ЦИК Мазахир Панахов.

По его словам, есть такие вопросы, в связи с которыми ответственность несет именно сам кандидат.

"Граждане Азербайджана, выдвинувшие свою кандидатуру в депутаты, должны предоставлять информацию о своем имуществе, не скрывать ее. Это - требование Избирательного кодекса. Окружные избирательные комиссии не обязаны сообщать об этом кандидатам. Лица, выдвинувшие кандидатуру в депутаты, в индивидуальном порядке должны предоставлять информацию о своем имуществе", - сказал Мазахир Панахов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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