Президент Ильхам Алиев и Первый вице-президент Мехрибан Алиева подписали некролог в связи с кончиной Бахадура Тагиева

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев и Первый вице-президент Мехрибан Алиева подписали некролог в связи с кончиной профессора Бахадура Тагиева, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

В некрологе говорится:

"Научную общественность Азербайджана постигла тяжелая утрата. 7 января 2020 года на 86-м году жизни скончался известный ученый в области физики, лауреат Государственной премии Азербайджанской Республики, заслуженный деятель науки, действительный член Национальной Академии Наук Азербайджана, доктор физико-математических наук, профессор Бахадур Гусейн оглу Тагиев.

Бахадур Тагиев родился 13 марта 1934 года в селе Тюркоба Масаллинского района. После окончания средней школы он в 1952-1956 годах получил высшее образование на физико-математическом факультете Азербайджанского государственного педагогического института, в 1959 году поступил в аспирантуру Института физики Академии наук Азербайджана и в 1960-1962 годах продолжил образование в аспирантуре Института полупроводников Академии наук СССР в Ленинграде.

Начав трудовую деятельность в 1956 году в Масаллинском районе, Бахадур Тагиев до 1959 года работал там учителем в сельской и поселковой средних школах. Связав в 1962 году судьбу с Академией наук Азербайджана, он до 1966 года работал младшим научным сотрудником в Институте физики Академии, в 1966-1974 годах – старшим научным сотрудником, в 1974-1993 годах – заведующим лабораторией, в 1993-2002 годах - первым заместителем директора института, с 2002 года – старшим научным сотрудником института, руководителем проблемного совета. Одновременно в 1996-2009 годах Бахадур Тагиев работал в должности профессора факультета физики Национальной академии авиации, с 2009 года был директором и заведующим кафедрой физики Научно-исследовательского института транспортных и авиакосмических проблем этой Академии.

Бахадур Тагиев в 1964 году защитил кандидатскую, а в 1977 году – докторскую диссертацию по физико-математическим наукам, в 1984 году получил звание профессора. В 2001 году он был избран членом-корреспондентом, а в 2014 году – действительным членом Национальной Академии Наук Азербайджана.

Академик Бахадур Тагиев является одним из ученых, который своей плодотворной деятельностью в области физики, технологии и техники полупроводников внес весомый вклад в развитие физической науки в республике. Он добился важных научно-технических результатов в области получения кристаллов бинарных и сложных полупроводниковых соединений, эффектов электрического поля высокого напряжения в них, изучения люминесцентных явлений, создания новых люминофоров и источников света. Эти результаты широко использовались в теоретическом обосновании электропроводности полупроводников и диэлектриков в сильном поле и при расчете внутриатомных электронных переходов редкоземельных элементов. Под руководством ученого были созданы и внедрены элементы памяти, управляемые электромагнитным излучением, приемники с высокими коэффициентами модуляции, фотодиоды и другие переключатели.

Бахадур Тагиев является автором более 350 научных трудов, изданных в нашей стране и за ее пределами, многочисленных авторских свидетельств и патентов. Под его руководством были подготовлены около 40 докторов философии и докторов наук. Фундаментальные исследования Бахадура Тагиева, который успешно представлял азербайджанскую науку своими выступлениями на международных симпозиумах, конференциях и форумах, высоко ценились авторитетными научными кругами ряда стран.

Научная, научно-организационная и педагогическая деятельность академика Бахадура Тагиева была достойно оценена государством. В 1988 году он получил Государственную премию Азербайджанской Республики, в 2005 году был награжден орденом «Шохрат», а в 2018 году удостоен почетного звания «Заслуженный деятель науки».

Память об известном ученом, талантливом организаторе науки и педагоге Бахадуре Гусейн оглу Тагиеве будет вечно жить в сердцах тех, кто его знал.

Аллах рехмет элясин!".

Некролог также подписали Али Асадов, Огтай Асадов, Самир Нуриев, Эльдар Азизов, Фарах Алиева, Рамиз Мехтиев, Джейхун Байрамов, Ариф Пашаев, Ибрагим Гулиев, Назим Мамедов, Джавад Абдинов, Тельман Алиев.

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