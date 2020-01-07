Президент Ильхам Алиев выделил средства на бурение 30 субартезианских колодцев в Агджабеди

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о мерах по проектированию и бурению субартезианских колодцев для удовлетворения потребности в питьевой воде населения и посевных площадей в Агджабединском районе.

Согласно распоряжению, с целью бурения 30 субартезианских колодцев для улучшения обеспечения поливной водой посевных площадей в 20 населенных пунктах с численностью жителей 83 682 человека в Агджабединском районе и используемых для посева приусадебных земельных участков, а также удовлетворения потребности населения в питьевой воде, из средств, предусмотренных в разделе государственных капиталовложений государственного бюджета Азербайджана на 2020 год для бурения субартезианских колодцев с целью улучшения водоснабжения в районах Азербайджана, ОАО «Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана» выделяются 2,1 миллиона манатов.

Минфину поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении, Кабмину – решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

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