Министерство по налогам Нахчыванской АР стало Государственной налоговой службой

БАКУ /Trend/ - Председатель Верховного меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Васиф Талыбов подписал указ о реорганизации некоторых органов центральной исполнительной власти Нахчыванской АР.

Как сообщает во вторник Trend, согласно указу, министерство по налогам Нахчыванской АР преобразовано в Государственную налоговую службу.

Наряду с этим, Государственный комитет по вопросам недвижимости и земельных участков стал Государственной службой по вопросам недвижимости и земельных участков, Государственное агентство антимонополии и надзору за потребительским рынком - Государственной службой по антимонополии и надзору за потребительским рынком.

Кабинету министров Нахчыванской АР поручено подготовить и представить председателю Верховного меджлиса проекты положений новоучрежденных центральных органов исполнительной власти, а также решить другие вопросы, вытекающие из настоящего указа.

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