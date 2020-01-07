На выборы в парламент Азербайджана зарегистрировано 557 кандидатов

7 января 2020 17:16 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Для участия во внеочередных парламентских выборах в Азербайджане, которые назначены на девятое февраля 2020 года, обратились 2330 человек.

Об этом на сегодняшнем заседании сказал председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов, сообщает во вторник Trend.

По его словам, кандидатуры 2203 человек из обратившихся уже утверждены.

«Из них 2075 человек получили подписные листы, 874 – вернули. Зарегистрированы кандидатуры 557 человек", - сказал он.

(Автор: Эльчин Мехтиев.Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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