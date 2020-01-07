МИД Азербайджана выразил соболезнования Австралии

7 января 2020 18:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Австралии, передает во вторник Trend со ссылкой на официальную страницу МИД в Twitter.

"Соболезнуем семьям людей, которые погибли в результате пожаров. Также выражаем нашу решительную поддержку и солидарность с народом Австралии, отважными пожарными и добровольцами, которые борются с самыми крупными пожарами в истории страны", - говорится в сообщении.

Напомним, что число погибших в результате лесных пожаров на юго-востоке Австралии достигло 25 человек. Пожары бушуют в 136 районах страны, из них 69 все еще не локализованы. К тушению привлечено свыше 2,5 тысячи пожарников и сотни единиц спецтехники, в том числе 90 тяжелых самолетов. В некоторых местах пожары настолько сильны, а дым такой густой, что тушить их с воздуха невозможно. Власти стягивают корабли ВМС и авиацию в пострадавшие районы.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Ötən ilin oktyabr ayının ortalarından başlayan genişmiqyaslı yanğınlar nəticəsində 6,5 milyon hektardan çox meşə sahəsi, 2 minə yaxın yaşayış binası və 3 minə yaxın inzibati və təsərrüfat binası məhv olub.

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