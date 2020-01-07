Госпогранслужба опровергает ложь армян о гибели азербайджанского пограничника

7 января 2020 22:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Комментируя гибель азербайджанского пограничника на своей странице в Facebook, пресс-секретарь Минобороны Армении Арцрун Ованнисян попытался объяснить произошедшее попыткой азербайджанской стороны осуществить на передовой инженерные работы и продвинуть свои позиции на границе.

Как заявили Trend в Государственной пограничной службе Азербайджанской Республики, на данном участке подразделениями Госпогранслужбы какие-либо инженерно-технические работы не проводились.

"Это заявление официального представителя ВС Армении является откровенной ложью и попыткой оправдания вопиющего факта нарушения режима прекращения огня со стороны подразделений Вооруженных Сил Армении, а также преследует цель ввести в заблуждение общественность.

За все время осуществления служебно-боевой деятельности подразделениями ГПС Азербайджана в направлении Газахского и Акстафинского районов на границе с Арменией, наблюдаются многочисленные попытки создать напряженность на линии соприкосновения, именно со стороны подразделений армянских вооруженных сил, которые не остаются без адекватного ответа", - заявили в Госпогранслужбе.

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