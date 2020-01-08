Никола Пашиняна вновь разоблачили

БАКУ /Trend/ - Не нужно было заявлять о том, что мы обошли Азербайджан, а затем корректировать себя же, если это не так. Об этом как передает Trend со ссылкой на армянские СМИ, на своей странице в «Facebook» написал председатель постоянной парламентской Комиссии по региональной и евразийской интеграции, депутат парламента от партии «Процветающая Армения» Микаел Мелкумян, комментируя последние противоречивые заявления премьер-министра Никола Пашиняна.

Он, в частности, отметил: «Касаясь поста премьер-министра в «Facebook», я сделаю несколько замечаний. Прежде всего, почему мы должны заявлять, что опережаем Азербайджан, а затем вносить корректировки, если это не так? Таким образом, один из трех показателей был явной дезинформацией, поэтому то же самое в ближайшее время он может сказать и в отношении Грузии – вновь уточнить или опровергнуть информацию. Так что, если нет официально опубликованных данных, то все остальное – очень рискованные заявления. Если в 2018 году ВВП Грузии составил более 16 млрд. долларов, Азербайджана – более 40 млрд долларов, Республики Армения – 12,4 млрд долларов, рост ВВП Грузии в 2019 году за 7 месяцев составил 5%, в Республике Армения, скажем, 7%, а население в Республике Армения – 2,98 миллиона, в Грузии – 3,7 миллиона, то как мы опередили Грузию? Что касается ВВП по части покупательской способности, то в Республике Армения он составляет 10000 долларов, в Грузии – 12000 долларов, в Азербайджане – 16000 долларов, то есть столько же долларовых товаров и услуг, доступных в той или иной стране, можно приобрети. И, наконец, рост ВВП должен влиять на уровень жизни населения. Безработица в Грузии составляет 12%, в Азербайджане – 5%, в Армении – 15,7%. Бедность в Армении также самая высокая. Судите сами».

Напомним, что премьер-министр Армении Никол Пашинян, накануне поспешивший выступить с заверением о том, что страна якобы обошла Азербайджан по показателю ВВП на душу населения, на своей же странице в любимой социальной сети утверждает обратное. Теперь, вновь ссылаясь на данные МВФ, Пашинян «отредактировал» самого себя и заявил, что Армения обошла лишь Грузию. Далее он голословно выразил уверенность, что по показателю ВВП на душу населения Армения обойдет Азербайджан в наступившем году.

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