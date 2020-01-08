Средства Фонда помощи ВС Азербайджана превысили 100 млн манатов

8 января 2020 12:41 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - На восьмое января текущего года в Фонде помощи Вооруженным силам Азербайджана собраны средства в размере 106,891 миллиона манатов, 213 577 долларов США, 17 566 евро и 5000 рублей, сообщает в среду Trend со ссылкой на Минобороны.

Фонд помощи Вооруженным силам создан указом Президента Азербайджана от 17 августа 2002 года.

Фонд создан в целях обеспечения развития ВС на уровне современных требований, укрепления материально-технической базы и финансирования необходимых социальных мер.

Он формируется за счет добровольных взносов физических и юридических лиц, действующих в Азербайджане, а также других поступлений, не запрещенных законодательством страны.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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