Средства Фонда помощи ВС Азербайджана превысили 100 млн манатов

БАКУ/Trend/ - На восьмое января текущего года в Фонде помощи Вооруженным силам Азербайджана собраны средства в размере 106,891 миллиона манатов, 213 577 долларов США, 17 566 евро и 5000 рублей, сообщает в среду Trend со ссылкой на Минобороны.

Фонд помощи Вооруженным силам создан указом Президента Азербайджана от 17 августа 2002 года.

Фонд создан в целях обеспечения развития ВС на уровне современных требований, укрепления материально-технической базы и финансирования необходимых социальных мер.

Он формируется за счет добровольных взносов физических и юридических лиц, действующих в Азербайджане, а также других поступлений, не запрещенных законодательством страны.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.