Шесть госструктур Азербайджана подписали план мероприятий по повышению престижности военной службы

8 января 2020 13:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министерства обороны, труда и социальной защиты населения, молодежи и спорта, образования, культуры, а также Государственная служба по мобилизации и призыву на военную службу подписан план совместных мероприятий "По повышению в обществе, в частности, среди молодого поколения престижности военной службы в Азербайджанской армии" на 2020-2023 годы.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на минобороны, план, в частности, предусматривает разъяснение молодежи исторической роли общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева в формировании Азербайджанской армии и реформ, проводимых в армии под руководством Верховного Главнокомандующего ВС Ильхама Алиева. Также планируется ряд других мер, направленных на повышение престижности военной службы, включая организацию массовых мероприятий в духе военного патриотизма среди молодого поколения , посещение исторических мест, тематических "круглых столов", посвященных историческим датам, просветительская и пропагандистская работа в целях укрепления приверженности молодежи национальным ценностям и историческим традициям.

С целью обеспечения своевременного и качественного проведения предусмотренных планом мероприятий, перед ответственными лицами были поставлены конкретные задачи.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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