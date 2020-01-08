МИД Азербайджана: Армения ответственна за убийство азербайджанского пограничника

8 января 2020 15:25 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - МИД Азербайджана распространил обращение в связи с гибелью военнослужащего-пограничника Фарзалы Фарзалиева седьмого января этого года в результате снайперского обстрела, открытого вооружёнными силами Армении в направлении села Гушчу Айрым Газахского района Азербайджана, сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу министерства.

В обращении говорится: «Хотели бы подчеркнуть, что кровавый инцидент произошёл на азербайджано-армянской государственной границе. Последовательное нарушение вооружёнными силами Армении режима прекращения огня на государственной границе, а также вдоль линии соприкосновения войск двух стран, прицельный огонь по азербайджанским военным и гражданским лицам и лишь на словах проявляемое официальным Ереваном уважение к ценностям международного права в очередной раз наглядно демонстрируют лживость его призывов к разрешению конфликта мирным путём и стремление Армении скрыть свою оккупационную агрессивную политику. Данной преднамеренной атакой Армения вновь наглядно подтверждает, что именно она является стороной-агрессором, и её попытки прикрыться созданным ею же на оккупированных территориях Азербайджана бутафорским режимом абсолютно несостоятельны. Убийство солдата Государственной пограничной службы, охраняющего международно признанные границы Азербайджана, является преступлением, и ответственность за это кровавое деяние лежит на армянской стороне. Армения, которая оккупирует территории Азербайджана, проведя в этих районах этнические чистки, нарушает основополагающие принципы международного права и регулярно осуществляет атаки на азербайджанских военных и гражданских лиц путём нарушения режима прекращения огня, должна осознать ответственность за все совершённые ею преступления и то, что её действия не останутся без ответа».

Отметим, что 7 января 2020 года примерно в 14:56 в результате вражеского выстрела из снайперской винтовки в направлении села Гушчу Айрым Газахского района погиб солдат-пограничник Фарзалиев Фарзали Алимовсум оглу.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
МИД Азербайджана выразил соболезнования в связи с крушением украинского авиалайнера в Иране
Политика 12:26
МИД Египта призвал остановить эскалацию ситуации в Ираке
Арабские страны 3 января 18:19
Азербайджан и Грузия обсудили двустороннее сотрудничество
Политика 24 декабря 2019 11:56
В Тбилиси прошла встреча глав МИД Азербайджана и Турции
Политика 23 декабря 2019 14:28
Отчет Международной кризисной группы по Карабаху не затронул каких-либо новых проблем - МИД Азербайджана
Политика 21 декабря 2019 18:20
Эльмар Мамедъяров принял послов Греции и Молдовы в связи с завершением дипмиссии в Азербайджане (ФОТО)
Политика 18 декабря 2019 17:39
Лента новостей
Консорциум TAP ведет подготовку к укладке труб по дну Адриатического моря
Энергетика 15:42
Правительство Кувейта опровергло новость о выводе войск США из страны
Арабские страны 15:41
В Азербайджане снижена возрастная планка получения пособия пожилым
Общество 15:39
Ирак заявил, что Иран предупредил об ударах по военным объектам США
Арабские страны 15:36
Автопром Узбекистана намерен бить рекорды начиная с 2020 года
Бизнес 15:34
Бакинский энуэмент! Так хочется вернуться в прошлое во имя будущего (ВИДЕО,ФОТО)
Культура 15:30
АБР: Инновации помогут Азербайджану развить сельское хозяйство
Финансы 15:17
Геологоразведочное предприятие Казахстана закупит трубы
Тендеры 15:12
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Хасану Рухани
Политика 15:03