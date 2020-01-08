Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Хасану Рухани (версия 2)

8 января 2020 15:29 (UTC+04:00)

Добавлены подробности. (Первая версия опубликована в 15:03)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту Ирана Хасану Рухани в связи с катастрофой пассажирского самолета в окрестностях Тегерана.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Уважаемый господин Президент,

Глубоко опечален известием о многочисленных человеческих жертвах в результате крушения пассажирского самолета близ города Тегеран.

В связи с этой трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших.

Аллах рехмет элясин!", - говорится в послании главы государства.

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