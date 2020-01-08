Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования украинскому коллеге (версия 2)

8 января 2020 15:32 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту Украины Владимиру Зеленскому в связи с катастрофой пассажирского самолета "Международных авиалиний Украины" в окрестностях Тегерана. Об этом сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Уважаемый господин Президент,

Глубоко опечален известием о многочисленных человеческих жертвах в результате крушения пассажирского самолета авиакомпании «Международные авиалинии Украины» близ города Тегеран.

В связи с этой трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших", - говорится в послании главы государства.

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