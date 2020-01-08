Мазахир Панахов: Кандидат сам должен предоставлять информацию о своем имуществе

8 января 2020 16:47 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Кандидат сам должен предоставлять информацию о своем имуществе. При всем желании мы не можем контролировать эти вопросы.

Как передает в среду Trend, об этом на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) сказал председатель ЦИК Мазахир Панахов.

Он сообщил, что все кандидаты должны предоставлять информацию о доходах и имуществе — это требование Избирательного кодекса.

"В других вопросах ЦИК стремится выносить решения в пользу кандидата. За исключением случаев, противоречащих законодательству, мы стараемся принимать решения в пользу кандидата", - сказал Панахов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
На выборы в парламент Азербайджана зарегистрировано 557 кандидатов
Политика 7 января 17:16
Мазахир Панахов: Кандидаты в депутаты должны сами предоставлять информацию об имуществе
Политика 7 января 16:51
На выборы в парламент Азербайджана зарегистрированы кандидатами 458 человек
Политика 6 января 16:48
Уже 394 человека зарегистрированы кандидатами на выборы в парламент Азербайджана
Общество 5 января 15:59
На выборы в парламент Азербайджана зарегистрированы кандидатами 285 человек
Политика 4 января 12:40
Мазахир Панахов: Для участия в парламентских выборах своих кандидатов выдвинули 19 политических партий
Политика 2 января 17:03
Лента новостей
Узбекский "Нефтегазинвест" закупает муфты путем тендера
Тендеры 17:14
Грузия увеличила экспорт ягод
Бизнес 17:11
Долг "Азеристиликтеджхизат" ПО "Азеригаз" полностью погашен
Энергетика 17:06
В АФФА учреждена новая важная должность
Общество 16:57
Саудовская Аравия и Бразилия приостановили транзит нефтяных танкеров через Ормуз
Арабские страны 16:56
Борис Джонсон осудил авиаудары Ирана по базам США в Ираке
Европа 16:52
Хикмет Гаджиев: Двусторонние связи между Азербайджаном и Францией могут выйти на новый уровень (ФОТО)
Политика 16:49
В Азербайджане применен новый метод получения удобрений
Экономика 16:48
В Азербайджане увеличится производство коньяка
Бизнес 16:41