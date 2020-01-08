Мазахир Панахов: Кандидат сам должен предоставлять информацию о своем имуществе

БАКУ /Trend/ - Кандидат сам должен предоставлять информацию о своем имуществе. При всем желании мы не можем контролировать эти вопросы.

Как передает в среду Trend, об этом на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) сказал председатель ЦИК Мазахир Панахов.

Он сообщил, что все кандидаты должны предоставлять информацию о доходах и имуществе — это требование Избирательного кодекса.

"В других вопросах ЦИК стремится выносить решения в пользу кандидата. За исключением случаев, противоречащих законодательству, мы стараемся принимать решения в пользу кандидата", - сказал Панахов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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