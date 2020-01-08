Мазахир Панахов: Кандидат сам должен предоставлять информацию о своем имуществе

БАКУ /Trend/ - Кандидат сам должен предоставлять информацию о своем имуществе. При всем желании мы не можем контролировать эти вопросы.
Как передает в среду Trend, об этом на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) сказал председатель ЦИК Мазахир Панахов.
Он сообщил, что все кандидаты должны предоставлять информацию о доходах и имуществе — это требование Избирательного кодекса.
"В других вопросах ЦИК стремится выносить решения в пользу кандидата. За исключением случаев, противоречащих законодательству, мы стараемся принимать решения в пользу кандидата", - сказал Панахов.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.