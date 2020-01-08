Для участия в парламентских выборах в Азербайджане зарегистрировано 617 кандидатов

БАКУ/Trend/ - Для участия во внеочередных парламентских выборах, которые назначены в Азербайджане на девятое февраля, обратился 2381 человек.

Как передает в среду Trend, об этом на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) сказал председатель ЦИК Мазахир Панахов.

По его словам, кандидатуры 2270 человек уже утверждены. Подписные листы забрали 2149 кандидатов, 1041 - вернули эти листы в заполненном виде, из них официально зарегистрированы 617 кандидатов.

"Из зарегистрированных кандидатов 149 человек выдвинуты 14 политическими партиями, шесть человек - инициативными группами, а 462 человека - в индивидуальном порядке", - сказал Мазахир Панахов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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