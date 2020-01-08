Мазахир Панахов дал кандидатам рекомендации по предвыборной деятельности

8 января 2020 17:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Для участия во внеочередных парламентских выборах, которые назначены в Азербайджане на девятое февраля, кандидаты должны вовремя представить подписные листы в окружные избирательные комиссии.

Как сообщает в среду Trend, об этом на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) сказал председатель ЦИК Мазахир Панахов.

По его словам, сроки предъявления документов в окружные избирательные комиссии для регистрации кандидатур уже истекают.

"Мы желаем, чтобы все кандидаты своевременно вернули в окружные избирательные комиссии свои подписные листы. До истечения этого срока осталось два дня. В 18:00 десятого января процесс завершится. Далее будут рассмотрены документы и приняты соответствующие решения по регистрации кандидатур обратившихся", - сказал Мазахир Панахов.

Отметим, что для участия во внеочередных парламентских выборах обратился 2381 человек. Подписные листы забрали 2149 кандидатов, 1041 - вернули в заполненном виде, из них официально зарегистрированы 617 кандидатов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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