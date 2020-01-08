Али Асадов выразил соболезнования премьер-министру Украины и первому вице-президенту Ирана

8 января 2020 20:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Азербайджана Али Асадов выразил соболезнования премьер-министру Украины Алексею Гончаруку.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на Кабинет министров в письме с соболезнованиями говорится:

"Глубоко опечален известием о многочисленных человеческих жертвах в результате крушения пассажирского самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" близ Тегерана. В связи с этой трагедией выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших".

Али Асадов также направил письмо с соболезнованиями первому вице-президенту Ирана Эсхаку Джахангири.

"Глубоко опечален известием о многочисленных человеческих жертвах в результате крушения пассажирского самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" близ Тегерана. В связи с этой трагедией выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших. Аллах рехмет элясин!", - говорится в письме с соболезнованиями.

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