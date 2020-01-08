Президент Ильхам Алиев принял Анара Гулиева в связи с назначением его на должность председателя Госкомитета по архитектуре и градостроительству (ФОТО) (версия 2)

Добавлены подробности. (Первая версия опубликована в 16:36)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду принял Анара Гулиева в связи с назначением его на должность председателя Госкомитета по архитектуре и градостроительству.

выступая на встрече, Президент Ильхам Алиев сказал:

-Назначаю вас на должность председателя Государственного комитета градостроительства и архитектуры. В настоящее время вы работаете в должности первого заместителя председателя. Это – оказанное вам большое доверие и большая ответственность для вас, потому что по моему поручению функции Государственного комитета градостроительства и архитектуры расширены. В настоящее время этому комитету принадлежит особая роль и важное значение в организации принципов градостроительства и архитектуры на современных основах.

Баку сформировался в период царской России и в советское время как промышленный город. Естественно, широкомасштабное развитие промышленности очень негативно отразилось на экологическом состоянии нашего города. Несколько лет назад по моему указанию в Баку был дан старт широкомасштабным работам по реконструкции и благоустройству. Задача состояла в том, чтобы превратить Баку в город парков и скверов, и мы добиваемся этого. Сегодня это видят жители Баку и отмечают зарубежные гости. Места и предприятия, сильно загрязняющие экологию в Баку, уже ликвидируются. На их месте создаются новые общественные зоны, соответствующие современным правилам градостроительства. В первую очередь, мы уделили внимание вопросу озеленения Бибиэйбатской бухты, осушения и очистки нефтяных запруд. Бибиэйбатская бухта, которая в свое время представляла картину экологического бедствия, сегодня является зоной озеленения, парков. Там созданы спортивный городок, в том числе Дворец водных видов спорта, другая спортивная инфраструктура и инфраструктура отдыха.

С другой стороны атмосферу в нашем городе загрязняла Балаханская свалка. Мы десятилетиями сталкивались с этой горькой реальностью. Дым сжигаемого там мусора отравлял небо над нашим городом. Мы очистили и это место, построен современный мусоросжигательный завод, полигон. Там уже давно организован процесс сортировки бытовых отходов, и эта зона стала уже экологически чистой. Огромное значение имеет также проект очистки расположенного в непосредственной близости к этой территории озера Беюкшор. Там тоже когда-то была зона экологического бедствия, потому что в советское время туда сбрасывались как канализационные, так и пластовые воды, в то же время оно использовалось как нефтехранилище под открытым небом. Считаю, что очистка одной части озера Беюкшор является историческим событием для города. В настоящее время там проложен бульвар протяженностью один километр, на озеро садятся птицы. Это говорит о полном обеспечении чистоты. Могу перечислить и другие участки. Одним из них является Черный город. Сегодня некоторые забывают, что проезжая оттуда на автомобилях, мы поднимали стекла, так как невозможно было вынести этот дым и смрад. Мы превратили Черный город в Белый город. Считаю, что это тоже является одним из крупнейших проектов градостроительства в мировом масштабе, отвечающих современным стандартам. Там уже возводятся многоквартирные дома, создаются общественные зоны. Ликвидация Черного города и создание на его месте экологически чистого Белого города – наша очередная историческая заслуга.

Очень тяжело было жить на территории, именуемой «Советская». То есть, старые строения, находившиеся одно в другом, оказывали очень негативное влияние на экологическое состояние, в то же время создавали большие проблемы для проживавших там людей и транспорта. Ширина дорог составляла 2-3 метра. Проделав большую работу, мы переселили оттуда граждан с выплатой компенсации. Некоторым были предоставлены новые дома, другим – денежное обеспечение. Действующий сейчас там Центральный парк является одним из самых красивых в мире. Все это является частью проделанной работы. Для того, чтобы перечислить всю работу, потребуются дни. Проделанная работа доказывает, какое большое внимание уделяется развитию города Баку, очистке его воздуха и, в конечном итоге, комфортной жизни граждан. Сейчас Бакинский бульвар является красивым национальным парком протяженностью 15 километров. В свое время его протяженность составляла всего 3 километра. Расположенные там вышедшие из строя и полуразрушенные строения были снесены, созданы условия для людей. Поэтому в деятельности Комитета градостроительства и архитектуры, в первую очередь, должны учитываться именно эти факторы. Удобство граждан, реализация экологически чистых проектов и полное соблюдение правил градостроительства должны стать основными принципами.

К сожалению, в прежние времена правила градостроительства порой грубо нарушались. В различных местах Баку возводились неуклюжие и уродливые здания, противоречившие нашему историческому прошлому, не отвечавшие никакому архитектурному стандарту. Эти здания строились так, что уродовали общую картину, при этом никакие коэффициенты градостроительства не учитывались. В последнее время по моему указанию, особенно в результате смены руководства Комитета градостроительства и архитектуры, началось соблюдение данных правил. Это должны учитывать и бизнесмены. Баку – наше историческое достояние. Мы не можем позволить уничтожить прошлое нашего города или же поставить под сомнение его будущее ради какой-то корысти, алчности. Такого категорически не будет. Всем бизнес-кругам, компаниям, занимающимся строительством, следует знать, что практике строительства где попало зданий, домов уже положен конец. Все дома, здания должны строиться в соответствии с правилами градостроительства, архитектурным обликом Баку. Поэтому данному вопросу необходимо уделить очень большое внимание. Отныне город Баку должен развиваться только на основе Генерального плана. В Баку не должно быть построено ни одного здания, не отвечающего Генеральному плану. Комитету предоставлены новые функции, и без его согласия не может быть построено ни одного здания. Органы исполнительной власти районов не могут давать разрешения на строительство какого-либо здания, не получив согласия Комитета. Вы должны очень эффективно использовать эти функции. У вас должны быть мониторинговые группы не только в Баку и крупных городах, но и по всей стране. Потому что порой захватываются земли, на которых поспешно возводятся здания. Затем эти здания и дома какими-то незаконными путями документируются, и мы оказываемся перед фактом. Поэтому должны быть мониторинговые группы. Еще раз поручаю всем местным исполнительным органам, что без заключения Государственного комитета градостроительства и архитектуры не может быть построено ни одного здания. Мы должны положить этому конец.

Конечно, аналогичные процессы должны происходить и в других наших крупных городах, в том числе необходимо составить генеральный план Гянджи, Сумгайыта, Мингячевира, Ширвана и других городов. Потому что наше население растет, растут и должны расти экономическая активность, промышленность. Поэтому в предстоящие годы должны быть предприняты очень продуманные шаги. В последние годы мы построили более 3200 школ. Но есть еще школы, где дети учатся в три смены. Почему? Потому что население растет. В годы независимости оно увеличилось на три миллиона человек. Сейчас в некоторых местах не могут найти места для строительства новой школы. Поэтому я дал поручение, и соответствующие структуры очень серьезно занимаются этими вопросами, особенно в Абшеронском районе - там имеются большие проблемы. Есть дети, которые учатся в три смены. В настоящее время мы ищем место для новых школ, это очень серьезный процесс. То есть, растущее население означает возрастающую нагрузку на всю инфраструктуру – и на транспорт, и на социальную инфраструктуру, и на деятельность общественных зон. Поэтому, выстраивая свою работу на основе Генерального плана, вы обязательно должны учитывать перспективу, потому что наше население будет расти и дальше. Основная причина роста – экономическое развитие. Там, где нет экономического развития, население увеличивается в редких случаях. Но наше экономическое развитие будет устойчивым и впредь. Поэтому необходимо заранее рассчитать всю эту работу.

Особое внимание следует уделить транспортной инфраструктуре. В последние годы во многих местах, где проведено переселение, создаются современные транспортные узлы, расширяются улицы. Вновь возвращаюсь к территории, именуемой в прошлом «Советская», ширина улиц там не превышала двух метров. Сейчас мы проложили широкие аллеи. Насколько теперь облегчилось дорожное движение. Транспортная инфраструктура состоит не только из автомобильных дорог. Сегодня наш пригородный железнодорожный транспорт вступает в новый этап. В этом году будет уже задействован и маршрут кругового движения, что, конечно, сократит нагрузку на автомобильные дороги. Поэтому правила градостроительства, транспортная инфраструктура, другие коммуникации, принципы архитектуры, сохранение присущего городу Баку архитектурного стиля, улучшение экологической ситуации и другие факторы постоянно должны находиться в центре внимания.

Еще раз хочу сказать: город Баку – наше национальное достояние. Сегодня это один из самых красивых городов мира. Тому имеются две причины. Во-первых, строение города, имеющиеся в городе прекрасные историко-архитектурные памятники, в том числе Ичеришехер, расположение нашего города на побережье Каспийского моря. Эти памятники существовали веками. Но сейчас некоторые забывают, каким был их прежний облик. Почерневшие, полуразрушенные, бесхозные, выцветшие здания. Многолетние отложения на их стенах скрывали истинный облик этих зданий. Мы провели все ремонтные работы с очень большим мастерством, не причиняя ущерба историческому облику зданий. Первый фактор заключается в том, что мы превратили Баку в один из самых красивых городов мира и восстановили наши исторические памятники. Второй фактор - современные здания. Это тоже памятники архитектуры. К примеру, в отчете, опубликованном в одном из самых влиятельных органов печати, Центр Гейдара Алиева включен в десятку самых красивых зданий мира. На мой взгляд, это – самое красивое здание в мире. На примере одного лишь Центра Гейдара Алиева мы видим символ не только современного Баку, но и всего Азербайджана. «Пламенные башни», Crystall Hall, Музей ковра, офисные здания – все они олицетворяют современную архитектуру Баку. Наша основная задача – я поставил ее очень серьезно – заключалась в том, чтобы создать единство прошлого и современности.

В некоторых исторических городах современные здания портят их облик, совершенно не согласуются с историей. Наши современные здания построены в таком прекрасном архитектурном стиле и в таких местах, что сочетаются с историей. Например, человек, вышедший из древнего Ичеришехер и, перейдя улицу, оказавшийся на современном бульваре, словно совершает путешествие из прошлого в настоящее. Еще раз говорю, это – уникальная картина. Город должен развиваться, расти, но на основе серьезных принципов градостроительства. Сегодня должны соблюдаться существующие в строительстве коэффициенты, они не должны нарушаться.

Некоторое время назад на встрече с интеллигенцией председатель Союза архитекторов предложил сформировать центральный район Баку. Я дал соответствующие указания Исполнительной власти города Баку. Поручаю и вам, соберитесь – Исполнительная власть города Баку, Союз архитекторов - и вместе конкретизируйте предложения. Потому что к прошло уже много времени, но я пока еще не получил ни одного предложения. В принципе, я поддерживаю это предложение, так как в этом случае в центральном районе могут быть приняты специальные охранные меры в соответствии с данным районом и нашим архитектурным памятникам будет уделяться больше внимания. Что касается строительства новых зданий, то правила здесь должны быть более жесткими. Еще раз хочу сказать, функции Комитета расширяются. Я высоко оцениваю деятельность Комитета в последнее время. Этот фактор играет основную роль в назначении вас на эту должность. Вы должны осознать эту ответственность. Все строительные работы повсюду в нашей стране должны проводиться в соответствии с современными правилами градостроительства.

Х Х Х

Анар Гулиев: Уважаемый господин Президент, прежде всего, хочу выразить глубокую признательность за оказанное мне высокое доверие. Воспринимаю Ваше решение как высокую оценку труда всех членов коллектива Государственного комитета градостроительства и архитектуры за минувший период. А для меня это – очень большая честь и еще большая ответственность.

Заверяю Вас в том, что приложу все усилия для того, чтобы оправдать оказанное Вами доверие. Постараюсь мобилизовать весь потенциал Комитета для выполнения Ваших указаний.

Господин Президент, в последнее время по Вашей инициативе и благодаря оказанной Вами большой поддержке в нашей стране осуществляются серьезные реформы в области градостроительства. В соответствии с принятыми Вами решениями, Вашими поручениями и указаниями проводятся институциональные преобразования, созидательная работа. Изучается и применяется прогрессивный международный опыт, повышается эффективность государственного управления, реализуются новые градостроительные проекты.

Организация градостроительной деятельности является одним из вопросов, постоянно находящихся в центре Вашего внимания. Плановая, системная организация градостроительных процессов в соответствии с требованиями законодательства – одна из важнейших задач, поставленных Вами перед Комитетом. Вместе с коллегами мы стараемся руководствоваться данными принципами в повседневной работе.

Еще раз выражаю Вам глубокую признательность за оказанное мне высокое доверие. В свою очередь обещаю в соответствии с законодательством о градостроительстве Азербайджанской Республики под Вашим руководством сделать все возможное для обеспечения в столице Баку и других наших городах комфортных, здоровых, безопасных условий жизни, обещаю, что Комитет с этой целью продолжит плодотворное сотрудничество с соответствующими государственными структурами.

Президент Ильхам Алиев: Уверен, что вы оправдаете это высокое доверие и будете соблюдать указанные мною принципы в повседневной работе.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.