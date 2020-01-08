Руководители мозговых центров Франции проинформированы о внешней политике и современном развитии Азербайджана

8 января 2020 22:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев в рамках визита во Францию встретился с руководителями передовых мозговых центров этой страны и выступил с докладом «Внешняя политика и современное развитие Азербайджана».

Как передает Trend, Хикмет Гаджиев подробно проинформировал собравшихся о проводимых под руководством Президента Ильхама Алиева всесторонних реформах, работе, проводимой в нашей стране по дальнейшему усовершенствованию экономики, судебно-правовой системы и государственного управления.

Помощник Президента отметил, что в прошлом году в нашей стране успешно прошли муниципальные выборы, а парламентские выборы, назначенные на 9 февраля, вызывают большой интерес общественности, подчеркнул, что созданы необходимые условия для свободного и справедливого проведения избирательного процесса. Он довел до внимания, что в Баку уже начали работу наблюдательные миссии ряда международных организаций.

Отметив, что Азербайджан проводит многостороннюю внешнюю политику, Хикмет Гаджиев подробно рассказал о факторах, формирующих внешнюю политику нашей страны, и ее приоритетах. Он сказал, что Азербайджан руководствуется во внешней политике не изолированным, а инклюзивным подходом, отметил, что сегодня наша страна наладила плодотворное сотрудничество с государствами мира.

Официальный представитель Администрации Президента проинформировал аудиторию об исторических корнях армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, переговорном процессе, проводимом между двумя странами в последние годы. Он довел до внимания, что Армения стремится к укреплению статус-кво, основанного на оккупации, и нарушает переговорный процесс противоречивыми заявлениями.

Выразив удовлетворение от нынешнего состояния азербайджано-французских двусторонних отношений, помощник Президента отметил заинтересованность обеих сторон в развитии этого сотрудничества, подчеркнул значение в этом смысле взаимных визитов высокого уровня.

В докладе также шла речь об энергетических и транспортных проектах, реализуемых совместно с партнерами Азербайджаном совместно с партнерами, а также о надежном партнерстве нашей страны с Европейским Союзом, транспортировке в этом году азербайджанского газа в Европу посредством трубопроводов TANAP и TAP, затронуто значение международных транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг.

В заключение Хикмет Гаджиев ответил на многочисленные вопросы.

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