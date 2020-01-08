Обсуждены перспективы азербайджано-французских связей (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Помощник Президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев находится с рабочим визитом во Франции.

Как сообщает в среду Trend, Помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев находится во Франции с рабочим визитом.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в рамках визита Хикмет Гаджиев встретился с советником Президента Франции по внешнеполитическим вопросам Эммануэлем Боном, советником министра обороны по политическим вопросам Ксавье Шателем, директором Департамента Континентальной Европы МИД Франции Фредериком Мондолони.

Во встречах участвовали помощник Первого вице-президента Азербайджанской Республики Эльчин Амирбеков и посол нашей страны во Франции Рахман Мустафаев.

На встречах было выражено удовлетворение от развития двусторонних отношений между Азербайджаном и Францией, отмечен интерес обеих сторон к дальнейшему углублению связей.

Хикмет Гаджиев особо подчеркнул большую роль Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой в развитии азербайджано-французских связей. Он напомнил о позитивных результатах визитов высокого уровня, совершенных в последние годы.

На встречах состоялось обсуждение нынешнего состояния и перспектив двустороннего и регионального сотрудничества между Азербайджаном и Францией, подчеркнут большой потенциал в двустороннем и многостороннем формате. Был также проведен обмен мнениями по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, до внимания противоположной стороны была вновь доведена справедливая позиция нашей страны.

Отметим, что во встрече, состоявшейся в Министерстве Европы и иностранных дел, участвовал также сопредседатель Минской группы ОБСЕ от Франции Стефан Висконти.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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