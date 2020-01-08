Обсуждены перспективы азербайджано-французских связей (ФОТО) (версия 2)

8 января 2020 20:58 (UTC+04:00)

Изменен заголовок, добавлены подробности. (Первая версия опубликована в 19:54)

БАКУ /Trend/ - Помощник Президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев находится с рабочим визитом во Франции.

Как сообщает в среду Trend, Помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев находится во Франции с рабочим визитом.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в рамках визита Хикмет Гаджиев встретился с советником Президента Франции по внешнеполитическим вопросам Эммануэлем Боном, советником министра обороны по политическим вопросам Ксавье Шателем, директором Департамента Континентальной Европы МИД Франции Фредериком Мондолони.

Во встречах участвовали помощник Первого вице-президента Азербайджанской Республики Эльчин Амирбеков и посол нашей страны во Франции Рахман Мустафаев.

На встречах было выражено удовлетворение от развития двусторонних отношений между Азербайджаном и Францией, отмечен интерес обеих сторон к дальнейшему углублению связей.

Хикмет Гаджиев особо подчеркнул большую роль Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой в развитии азербайджано-французских связей. Он напомнил о позитивных результатах визитов высокого уровня, совершенных в последние годы.

На встречах состоялось обсуждение нынешнего состояния и перспектив двустороннего и регионального сотрудничества между Азербайджаном и Францией, подчеркнут большой потенциал в двустороннем и многостороннем формате. Был также проведен обмен мнениями по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, до внимания противоположной стороны была вновь доведена справедливая позиция нашей страны.

Отметим, что во встрече, состоявшейся в Министерстве Европы и иностранных дел, участвовал также сопредседатель Минской группы ОБСЕ от Франции Стефан Висконти.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

  • Обсуждены перспективы азербайджано-французских связей (ФОТО) (версия 2)
  • Обсуждены перспективы азербайджано-французских связей (ФОТО) (версия 2)
  • Обсуждены перспективы азербайджано-французских связей (ФОТО) (версия 2)
  • Обсуждены перспективы азербайджано-французских связей (ФОТО) (версия 2)
  • Обсуждены перспективы азербайджано-французских связей (ФОТО) (версия 2)
  • Обсуждены перспективы азербайджано-французских связей (ФОТО) (версия 2)
  • Обсуждены перспективы азербайджано-французских связей (ФОТО) (версия 2)
  • Обсуждены перспективы азербайджано-французских связей (ФОТО) (версия 2)
Новости по теме
Обсуждены перспективы азербайджано-французских связей (ФОТО)
Политика 19:54
Хикмет Гаджиев: Двусторонние связи между Азербайджаном и Францией могут выйти на новый уровень (ФОТО)
Политика 16:49
Хикмет Гаджиев встретился с президентом Международной тюркской академии
Политика 21 декабря 2019 10:13
Хикмет Гаджиев: Армения продолжает препятствовать процессу переговоров по урегулированию нагорно-карабахского конфликта
Нагорно-карабахский конфликт 12 декабря 2019 11:48
Хикмет Гаджиев: Армянские войска должны быть выведены с оккупированных территорий Азербайджана (ВИДЕО)
Политика 26 ноября 2019 10:05
Хикмет Гаджиев обсудил расширение сотрудничества Азербайджана со Всемирным экономическим форумом
Политика 6 ноября 2019 16:04
Лента новостей
Трамп призывает страны выйти из ядерной сделки с Ираном
Ядерная программа 21:34
Люка Бессона оштрафовали на €10 тыс. за увольнение сотрудницы на больничном
Европа 21:21
Президент Ильхам Алиев: Все строительные работы повсюду в Азербайджане должны проводиться в соответствии с современными правилами градостроительства
Политика 21:03
Президент Ильхам Алиев: Ликвидация Черного города и создание на его месте экологически чистого Белого города – наша очередная историческая заслуга
Политика 20:54
Трамп: Мир не будет терпеть террористическую кампанию Ирана
Иран 20:48
В Сенате США считают, что Трамп настроен на переговоры с Ираном
США 20:46
Новак прокомментировал возможность экстренного собрания ОПЕК+
В мире 20:12
Али Асадов выразил соболезнования премьер-министру Украины и первому вице-президенту Ирана
Политика 20:10
Путин и Эрдоган призвали к мирному решению проблем в Персидcком заливе
В мире 20:06