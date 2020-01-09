В Пекине обсудили нагорно-карабахский конфликт (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Делегация во главе с председателем Центра анализа международных отношений Фаридом Шафиевым провела в Пекине встречи в Академии социальных наук, Институте международных исследований и Академии современных международных отношений, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Центр.

На встречах были обсуждены политические, экономические вопросы, вопросы безопасности региона, в котором находится Азербайджан, успехи, достигнутые в китайско-азербайджанских двусторонних отношениях, возможности сотрудничества в транспортной и других сферах, армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт и другие важные вопросы.

Была представлена информация о программах, которые Центр анализа международных отношений планирует реализовать для иностранных исследователей, обсуждены возможности, создаваемые для совместных исследований.

Шафиев также проинформировал китайских коллег о проводимых в Азербайджане реформах.

С Институтом международных исследований и Академией современных международных отношений Китая был подписан меморандум о взаимопонимании для дальнейшего расширения возможностей сотрудничества.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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