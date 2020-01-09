МИД Азербайджана исключил швейцарского космонавта из списка нежелательных лиц

9 января 2020 11:38 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Гражданин Швейцарии, космонавт Клод Николе обратился с письменной просьбой исключить его из списка нежелательных лиц МИД Азербайджана, сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу МИД.

В письме Клод Николе заявил, что уважает территориальную целостность Азербайджана и не был осведомлен о последствиях визита на оккупированные территории Азербайджана.

После рассмотрения обращения гражданина Швейцарии в установленном порядке было принято решение об исключении его из списка нежелательных лиц.

Отметим, что несогласованное с азербайджанской стороной посещение Нагорного Карабаха и других оккупированных Арменией территорий Азербайджана считается незаконным, и данные лиц, совершивших такие визиты, вносятся в список нежелательных лиц МИД Азербайджана.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом Безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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