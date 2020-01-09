МИД Азербайджана исключил швейцарского космонавта из списка нежелательных лиц (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - Гражданин Швейцарии, космонавт Клод Николье обратился с письменной просьбой исключить его из списка нежелательных лиц МИД Азербайджана, сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу МИД.

В письме Клод Николье заявил, что уважает территориальную целостность Азербайджана, и не был осведомлен о последствиях визита на оккупированные территории Азербайджана.

После рассмотрения обращения гражданина Швейцарии в установленном порядке было принято решение об исключении его из списка нежелательных лиц.

Армения - страна захватчик постоянно проводит работу по поощрению незаконных визитов иностранных граждан в оккупированный Нагорный Карабах и прилегающие районы, сказала глава пресс-службы МИД Лейла Абдуллаева.

«Опыт показывает, что в ряде случаев иностранных граждан не уведомляют о последствиях этих визитов, и даже не информируют о том, что территории, которые они собираются посетить, являются элементом международно признанной территориальной целостности Азербайджана: «Примером тому гражданин Швейцарии, первый швейцарский космонавт Клод Николье. Хотелось бы отметить, что в связи с этим незаконным визитом в МИД поступила письмо от директора Космического центра Швейцарии, в котором приносятся извинения за незаконный визит, который совершил на оккупированные территории Азербайджана Николье, выражается уважение к территориальной целостности Азербайджана. В письме также было написано, что во время пребывания Николье в Ереване организаторы, не предоставив никакой информации о последствиях этого визита, отвезли его на оккупированные территории Азербайджана».

Абдуллаева подчеркнула, что это всего лишь одно из многих обращений, которые поступают в министерство: «Посредством аккредитованных в зарубежных странах и в международных организациях посольств Азербайджана МИД продолжают работу по недопущению визитов обманутых Арменией иностранных граждан на оккупированные территории АР, а также по распространению в международной плоскости правды об армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте».

Отметим, что несогласованное с азербайджанской стороной посещение Нагорного Карабаха и других оккупированных Арменией территорий Азербайджана считается незаконным, и данные лиц, совершивших такие визиты, вносятся в список нежелательных лиц МИД Азербайджана.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом Безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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