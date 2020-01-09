Президент Ильхам Алиев выделил средства на капитальный ремонт автодорог в Абшеронском районе

9 января 2020 17:03 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о дополнительных мерах в связи с капитальным ремонтом автомобильных дорог в Абшеронском районе.

Согласно распоряжению, с целью капитального ремонта автомобильных дорог на территории поселков Сарай, Джейранбатан, Мехдиабад, Гобу и села Масазыр, общей протяженностью 29,2 километра, из суммы, указанной в "Распределении государственных капиталовложений (инвестиционных расходов), предусмотренных в государственном бюджете Азербайджана на 2020 год для строительства и реконструкции автомобильных дорог", Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделяется 19,7 миллиона манатов.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения, министерству финансов - обеспечить финансирование в сумме, указанной в части первой настоящего распоряжения.

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