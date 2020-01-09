Мазахир Панахов обратился к кандидатам в депутаты в связи со сбором подписей

БАКУ/Trend/ - Кандидаты в депутаты должны быть внимательными во время сбора подписей, собирать их в соответствии с требованиями законодательства.

Об этом на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) сказал председатель комиссии Мазахир Панахов, сообщает в четверг Trend.

Панахов отметил, что должностные лица, в том числе, члены муниципалитетов не могут участвовать в сборе подписей для кандидата в депутаты: «Поэтому в этих вопросах кандидаты должны быть внимательными. ЦИК старается поддержать кандидатов, но в таких случаях помочь не может».

Отметим, что в связи с тем, что в сборе подписей для Габиля Мамедова, кандидатура которого была выдвинута 73-м Лянкаранским городским избирательным округом, участвовал заместитель председателя муниципалитета, его кандидатура не была зарегистрирована.

Напомним, что девятого февраля в Азербайджане будут проведены парламентские выборы.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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