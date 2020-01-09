ЦИК Азербайджана предупредил окружные избирательные комиссии

9 января 2020 17:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завтра до 18.00 все окружные избирательные комиссии должны принять документы лиц, выдвинутых кандидатами в депутаты Милли Меджлиса (парламента).

Об этом на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) сказал председатель комиссии Мазахир Панахов, сообщает в четверг Trend.

Напомним, что 9 февраля в Азербайджане пройдут парламентские выборы.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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