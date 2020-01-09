Мазахир Панахов: Предвыборная агитация должна вестись не ранее установленного срока

БАКУ /Trend/ - До официального начала предвыборной агитационной кампании кандидаты не должны вести ее в социальных сетях.
Как передает в четверг Trend, об этом на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) сказал председатель ЦИК Мазахир Панахов.
Он признал, что социальные сети уже стали частью современной жизни.
"Но в вопросе предвыборной агитации кандидаты должны соблюдать требования законодательства. Кампания начнется 17 января. Проведение агитационной кампании до этой даты противоречит Избирательному кодексу", - сказал Панахов.
Отметим, что в Азербайджане 9 февраля будут проведены внеочередные парламентские выборы.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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