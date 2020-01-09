Для участия в парламентских выборах в Азербайджане зарегистрировано 689 кандидатов

БАКУ /Trend/ - Для участия во внеочередных парламентских выборах, которые назначены в Азербайджане на девятое февраля, обратились 2416 человек.

Как передает в четверг Trend, об этом на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) сказал председатель ЦИК Мазахир Панахов.

По его словам, кандидатуры 2305 человек уже утверждены. Подписные листы забрали 2193 кандидата, 1255 - вернули эти листы в заполненном виде, из них официально зарегистрированы 689 кандидатов, 227 из которых выдвинуты 20-ю политическими партиями.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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