В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления по случаю дня рождения

10 января 2020 00:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Европейской коалиции городов против расизма (ECCAR) Бенедетто Закчироли направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

"Уважаемый господин Президент. Передаю Вам наилучшие пожелания по случаю дня Вашего рождения, поздравляю Вас с Новым годом.

Поздравляю Вас также от имени более чем 500 городов, входящих в руководимую мною сеть городов, объединенных вокруг такой общей цели, как борьба с расизмом и дискриминацией.

Испытываю чувство гордости оттого, что два года подряд посещал Азербайджан для участия в Глобальном Бакинском форуме, а также получил приглашение в Вашу страну в 2020 году.

Руководимая Вами страна год от года развивается и превратилась в пространство, где встречается большое число людей, которые обеспокоены судьбой планеты и человечества, прилагают совместные усилия во имя мира и диалога, с уважением относятся к разнообразию.

Надеюсь на очередную встречу с Вами в марте этого года", - говорится в поздравлении.

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С днем рождения главу азербайджанского государства поздравил председатель Форума глобального партнерства Амир Доссал.

"Уважаемый господин Президент. Поздравляю Вас - дальновидного и мудрого руководителя Азербайджана с днем рождения, желаю Вам крепкого здоровья и счастья, Вашей стране – мира, процветания и прогресса.

Также поздравляю Вас с грандиозными успехами, достигнутыми Международным центром Низами Гянджеви, который стал авторитетной платформой, где проводятся международные дискуссии во имя будущего планеты", - говорится в поздравлении.

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Поздравление по случаю дня рождения направил главе азербайджанского государства бывший премьер-министр Румынии Петре Роман.

"Уважаемый господин Президент.

Поздравляю Вас по случаю дня Вашего рождения, желаю Вам крепкого здоровья, счастья и успехов в Вашей деятельности на благо азербайджанского народа. Азербайджанское государство под Вашим руководством завоевало большой авторитет в мире. Этот авторитет стал возможен именно благодаря Вашей дальновидной политике и позиции настоящего патриота.

Сердечно поздравляю Вас по случаю грандиозных достижений Вашей страны, а также успехов Международного центра Низами Гянджеви. Уверен, что в дальнейшем в рамках этой организации будут проводиться более активные обсуждения", - говорится в поздравлении.

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Бывший премьер-министр Андорры Оскар Рибас Рейг направил Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

"Ваше превосходительство, господин Президент. Примите мои наилучшие пожелания по случаю дня Вашего рождения. Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в высшей государственной деятельности на благо азербайджанского народа.

Передаю Вам искренние поздравления по случаю больших достижений Международного центра Низами Гянджеви как молодой организации", - говорится в поздравлении.

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С днем рождения главу азербайджанского государства поздравил президент Международной группы компаний «АРЕТИ» Игорь Макаров.

"Глубокоуважаемый Ильхам Гейдарович. Примите самые сердечные поздравления от руководства и коллектива сотрудников Международной группы компаний «АРЕТИ» по случаю Дня Вашего рождения.

Выдающиеся качества дальновидного политика, масштабность мышления в определении перспективных и текущих целей и задач, настойчивость в их достижении предопределили Вашу успешную деятельность на высшем государственном посту Президента Азербайджанской Республики.

Убежден, что Ваш талант лидера нации и государственного деятеля, энциклопедические знания и многие другие замечательные качества человека и гражданина еще многие другие годы будут востребованы в интересах укрепления могущества Азербайджанской Республики и повышения благосостояния ее граждан.

В этот знаменательный день примите искренние пожелания крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, новых больших свершений на благо трудолюбивого народа Вашей прекрасной страны", - говорится в поздравлении.

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