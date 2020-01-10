СНГ обнародовало сроки открытия миссии наблюдателей на парламентских выборах в Азербайджане

БАКУ/Trend/ - Открытие миссии наблюдателей СНГ на парламентских выборах в Азербайджане планируется на 19 или 20 января, сказали Trend в отделе по обеспечению деятельности Миссии наблюдателей от СНГ.

«Исполком СНГ получил приглашение правительства Азербайджана на парламентские выборы. В соответствии с Положением о Миссии наблюдателей от СНГ мы направили письма в государства СНГ, с просьбой представить кандидатуры в состав Миссии. Открытие миссии планируется на 19 или 20 января», - сказали в организации.

Напомним, что девятого февраля 2020 года в Азербайджане пройдут внеочередные парламентские выборы.

На данный момент для участия в парламентских выборах в Азербайджане зарегистрировано 689 кандидатов.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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