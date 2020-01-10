Сиявуш Новрузов: Радикальная оппозиция пытается политизировать даже ДТП

10 января 2020 12:41 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Провокационные выступления оппозиции, попытки в преддверии внеочередных парламентских выборов превратить в шоу имевшие место события криминального характера еще раз показывают ее политическую несостоятельность, сказал в пятницу Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Сиявуш Новрузов.

Новрузов сказал, что преступления происходят во всем мире и лица совершившие их привлекаются в ответственности: «В случае совершения преступления, в первую очередь выясняются его причины и в отношении лиц, их совершивших, принимаются соответствующие меры. Радикальная оппозиция находится в таком безвыходном положении, что пытается политизировать конфликты, произошедшие на бытовой почве и даже дорожные происшествия. Они открывают дискуссии в соцсетях, на телеканалах и в интернете даже по простым событиям, пытаясь придать им политический контекст. Естественно, что указания идут из-за рубежа. Из разных государств и международных организаций в Азербайджан прибудут наблюдатели, которые будут наблюдать за процессом выборов в стране. Радикальная оппозиция прибегает к грязным методам, чтобы очернить избирательный процесс».

Новрузов подчеркнул, что эти попытки оппозиции обречены на провал: «Они нацелены на одно - во чтобы то ни стало создать негативное мнение об Азербайджане. Но при всех своих стараниях им это не удастся, потому что народ прекрасно знает, кому они служат. Оппозиция полностью утратила доверие народа, став инструментом в руках внешних сил».

Напомним, что девятого февраля в Азербайджане будут проведены внеочередные парламентские выборы.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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