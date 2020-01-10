МОМ оказала помощь более 700 лицам, добровольно вернувшимся в Азербайджан

10 января 2020 14:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В рамках Программы помощи в добровольном возвращении и реинтеграции Международная организация по миграции (МОМ) продолжает оказывать помощь гражданам Азербайджана, вернувшимся на родину, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Организацию.

В 2019 году в рамках этих программ азербайджанское представительство МОМ оказало наличную и безналичную грантовую помощь 105 и 598 лицам соответственно.

В прошлом году 40 лицам была оказана медицинская помощь, 120 лиц были обеспечены временным жильем, 188 - помощью в налаживании малого бизнеса, 285 – в приобретении необходимых предметов домашнего обихода (предметы быта и мебель).

Деятельность по реинтеграционной помощи азербайджанского представительства МОМ связана главным образом с организацией трудовой занятости для материального обеспечения добровольно вернувшихся граждан и членов их семей.

При поддержке Организации лица, вернувшиеся в страны происхождения, создают малые фермерские хозяйства, открывают бизнес в секторе услуг, сферах торговли и малого производства.

Отметим, что в прошлом году из Европы на родину добровольно вернулся 831 гражданин Азербайджана. В рамках программ помощи в добровольном возвращении и реинтеграции в стране происхождения им было обеспечено содействие МОМ.

Из этой группы 460 человек прибыли из Германии, 264 – Нидерландов, 27 – Латвии, 16- Турции, 13 – Австрии, 10 – Грузии, 9 – Бельгии, 8 – Литвы, 7 – Польши, 6 – Швейцарии, 4 – Венгрии, 3 – Финляндии, два – Ирландии, и по одному из Чехии и Боснии и Герцеговины.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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