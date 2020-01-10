В Бишкеке состоялась закладка Парка дружбы Кыргызстана и Азербайджана (ФОТО)

10 января 2020 18:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На юге Бишкека прошла церемония закладки Парка Дружбы Кыргызстана и Азербайджана.

Как сообщает в пятницу Trend, выступив на церемонии президент Кыргызыстана Сооронбай Жээнбеков сообщил, что договоренность о создании парка была достигнута в ходе встреч с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в 2018 году в городе Чолпон-Ата, и в 2019 году в ходе Саммита Тюркского совета в Баку.

Глава государства отметил, что согласно договоренности, азербайджанская сторона построит здание средней школы в жилом массиве "Кок-Жар" Бишкека.

Сооронбай Жээнбеков сказал, что такие мероприятия говорят о крепкой дружбе и сотрудничестве между двумя странами.

"Кыргызстан придает важное значение развитию дружественных отношений с Азербайджаном, которые прошли испытание временем. Выражаю благодарность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за помощь в создании парка. Я уверен, что этот парк станет символом дружбы между нашими народами", - сказал Президент Кыргызстана.

Посол Азербайджана в Кыргызстане Идаят Оруджов выразил благодарность Президенту Сооронбаю Жээнбекову за поддержку в реализации этого проекта.

Дипломат зачитал письмо Президента Азербайджана Ильхама Алиева по случаю закладки парка. В письме отмечается, что этот парк является символом дружбы и братства двух народов, обладающих общей историей и этническими корнями, национально-духовными ценностями и обычаями.

Напомним, что в парке площадью 5,5 гектара будут созданы водопады, искусственные бассейны, открытый амфитеатр, детские площадки и другие развлекательные объекты.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Редактор: Ровшан Гусейнов )

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  • В Бишкеке состоялась закладка Парка дружбы Кыргызстана и Азербайджана (ФОТО)
  • В Бишкеке состоялась закладка Парка дружбы Кыргызстана и Азербайджана (ФОТО)
  • В Бишкеке состоялась закладка Парка дружбы Кыргызстана и Азербайджана (ФОТО)
  • В Бишкеке состоялась закладка Парка дружбы Кыргызстана и Азербайджана (ФОТО)
  • В Бишкеке состоялась закладка Парка дружбы Кыргызстана и Азербайджана (ФОТО)
  • В Бишкеке состоялась закладка Парка дружбы Кыргызстана и Азербайджана (ФОТО)
  • В Бишкеке состоялась закладка Парка дружбы Кыргызстана и Азербайджана (ФОТО)
  • В Бишкеке состоялась закладка Парка дружбы Кыргызстана и Азербайджана (ФОТО)
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