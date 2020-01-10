В ближайшем будущем может возникнуть геополитический "треугольник" Турция-Россия-Азербайджан

10 января 2020 19:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С политической точки зрения Турция и Россия являются стратегическими союзниками, стратегическими партнерами, дружественными Азербайджану государствами. В таком случае растущая динамика в развитии сотрудничества между двумя дружественными для Азербайджана государствами, естественно, желанная картина.

Об этом в пятницу сказал Trend политолог Джейхун Ахмедли.

По его словам, одним из приоритетных направлений во внешней политике Азербайджана является региональная безопасность.

"Президент Ильхам Алиев неоднократно подчеркивал в своих выступлениях, что наша политика приносит в регион стабильность, благополучие и развитие. Мы можем наблюдать это на примере проекта Южный газовый коридор. Радует, что эта позиция Азербайджана совпадает с позицией двух крупных геополитических игроков региона - России и Турции.

Стратегическое значение проекта "Турецкий поток" должно быть по достоинству оценено с этой точки зрения. Наряду с тем, что проект станет одним из стабилизирующих факторов в регионе, он также окажет значительное влияние на социально-экономическое положение народов региона. Факт превращения Азербайджана в одного из основных энергетических игроков региона говорит о том, что в ближайшем будущем появится трехсторонняя платформа сотрудничества Азербайджана с этими странами", - сказал Ахмедли.

По его словам, без сомнений, такая платформа также будет носить геополитический характер и в результате приведет к образованию стратегического "треугольника" Турция-Россия-Азербайджан.

"Это и является одним из основных моментов, который тревожит политические и экспертные круги Армении. Мы неоднократно становились очевидцами провокационных действий, которые могли бы нанести ущерб отношениям России и Турции. Неоднократно повторялись такие нежелательные случаи именно и в период реализации проекта "Турецкий поток". А цель - максимально отдалить Россию и Турцию друг от друга, посеять в регионе хаос, и таким образом осуществить свои коварные политические козни.

Но я считаю, что позиция правительства Пашиняна, основанная на антироссийскую риторику, создает благоприятные возможности для осуществления выгодного нам сценария. Углубление экономического сотрудничества между Турцией и Россией, их уважение к интересам друг друга на Ближнем Востоке, а также растущее влияние Азербайджана в регионе в ближайшем будущем может породить упомянутый "треугольник". Следует учесть, что Азербайджан зарекомендовал себя надежным партнером в качестве платформы многостороннего сотрудничества", - сказал Джейхун Ахмедли.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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