Анкара и Баку будут бороться с незаконными визитами на оккупированные территории Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Анкара и Баку будут совместно бороться с нелегальными визитами и незаконной экономической деятельностью на оккупированных территориях Азербайджана.

Об этом в пятницу рассказал Trend дипломатический источник в Турции.

Наряду с этим, в СМИ Турции регулярно будет распространяться информация предостерегающего характера

"В рамках совместной борьбы с незаконными визитами на оккупированные территории Азербайджана и незаконную экономическую деятельность на этой территории, между соответствующими ведомствами Азербайджана и Турции, на двусторонней основе, будет осуществляться регулярный обмен информацией", - сообщил источник.

По его словам, продукция, незаконно произведенная на оккупированных территориях Азербайджана не будет допускаться к ввозу в Турцию.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Хафиз Руфизоглу. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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