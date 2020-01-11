В Азербайджане подводятся итоги голосования на муниципальных выборах

11 января 2020 09:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Азербайджане будут подведены итоги голосования в рамках муниципальных выборов, состоявшихся 23 декабря 2019 года.

Как передает в субботу Trend, согласно статьям 108.2 и 239 Избирательного кодекса, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) должна проверить и утвердить результаты голосования в сроки не позднее, чем через 20 дней со дня голосования, то есть до 12 января.

Напомним, что в выборах приняли участие 13 политических партий, были зарегистрированы 41 462 кандидата.

Активность избирателей составила 32, 72 процента. Из 4 972 256 человек, обладающих избирательным правом, проголосовали 1 627 064 человек.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)

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