Фарид Шафиев встретился в Пекине со студентами, изучающими азербайджанский язык

11 января 2020 13:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Находящаяся с визитом в Китае делегация во главе с председателем правления Центра анализа международных отношений Фаридом Шафиевым посетила Пекинский университет иностранных языков.

Как передает в субботу Trend со ссылкой на Центр, в ходе встречи ректор университета Янг Дан отметил, что Азербайджан является важной для Китая страной.

Он проинформировал делегацию о кафедре азербайджанского языка, действующей в университете, а также в целом о процессе преподавания азербайджанского языка.

Члены делегации ознакомились с работой кафедры, китайские студенты, изучающие в университете азербайджанский язык, были подробно проинформированы о деятельности Центра. Были обсуждены возможности их привлечения к стипендиальным и стажировочным программам Центра.

Фарид Шафиев выступил с докладом о развитии и успехах, достигнутых Азербайджаном.

(Текст: Турал Гараджаев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Пекине обсудили нагорно-карабахский конфликт (ФОТО)
Политика 9 января 12:37
ЕС обладает механизмами по урегулированию конфликтов — Фарид Шафиев
Нагорно-карабахский конфликт 11 декабря 2019 16:53
В Азербайджане запущен сайт Центра анализа международных отношений
Общество 11 декабря 2019 14:16
Проведение в Баку двусторонних встреч РФ-НАТО показывает, что Запад и Россия доверяют Азербайджану - Фарид Шафиев (ВИДЕО)
Политика 2 декабря 2019 18:57
Азербайджан высоко оценивает партнёрство с ЕС
Политика 28 ноября 2019 10:57
Фарид Шафиев: Принятая Конгрессом США резолюция по событиям 1915 г. в Османской империи явно политизирована
Точка зрения 30 октября 2019 14:57
Лента новостей
Казахстан и Китай прогнозируют значительный рост транзитных перевозок
Транспорт 15:13
Узбекско-китайское СП закупит сварочные материалы
Тендеры 15:12
Минэнерго огласило объем суточной добычи нефти в декабре минувшего года
Энергетика 15:11
ГПС Азербайджана: Погранично-боевые пункты и военный транспорт подверглись интенсивному обстрелу со стороны армянских ВС
Нагорно-карабахский конфликт 15:07
Годовой оборот на рынке Бакинской фондовой биржи сократился
Финансы 14:54
THY огласили количество перевезенных в минувшем году пассажиров
Турция 14:50
В Северо-Казахстанской области продолжается строительство современного оптового центра
Строительство 14:49
Месячный оборот на рынке Бакинской фондовой биржи сократился
Финансы 14:48
Узбекско-китайское СП объявило тендер на закупку труб
Тендеры 14:30