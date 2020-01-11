Грузинский министр жестко отреагировала на абсурдную выдумку Пашиняна

БАКУ /Trend/ - Абсурдная выдумка армянского премьера Никола Пашиняна о том, что якобы, по данным МВФ, Армения обогнала Грузию и Азербайджан по экономическим показателям, фактически привела к международному скандалу.

Напомним, что Пашинян заявил об этом своим подписчикам в Facebook, что, кстати, было высмеяно и в самом Ереване. Однако еще жестче отреагировали на этот факт в соседней Грузии.

Так, министр экономики Грузии Натия Турнава заявила, что Пашинян не знает элементарных вещей, не понимает, как рассчитываются статистические показатели ВВП на душу населения.

Министр указала, что в ноябре 2019 года Статистическая служба GeoStat ввела новый метод расчета ВВП в Грузии, который еще не отражен в сводке международных финансовых институтов, в том числе Международного валютного фонда (МВФ).

Турнава отметила, что Пашиняну прежде следовало бы элементарно изучить вопрос.

«Это неправильная оценка, поскольку в ней не учтены элементарные методологические вопросы. В целом, если какой-то политический деятель или эксперт стремится к победе с такими показателями и начинает сравнивать с Грузию с другими государствами региона, призываю прежде ознакомиться с элементарной методологией. Отмечу, что в Грузии статистическая служба (GeoStat) в ноябре 2019 года внедрила новый метод расчета ВВП, который пока не отражен в докладах международных финансовых структур, в том числе Международного валютного фонда (МВФ). Страны нашего региона – Азербайджан, Армения, Украина, Молдова также провели расчет НДС по новой методологии, однако это произошло раньше, следовательно, их данные уже отражены в данных МВФ. Поверьте, в условиях этого высокого экономического роста, по нашей оценке, ВВП на душу населения в Грузии достигнет 4,7 тысячи доллара. Следовательно, в следующем докладе МВФ все это отразится», - сказала министр экономики Грузии.



Отметим, что Национальная статистическая служба Грузии 15 ноября 2019 года перешла на новую систему расчета ВВП – SNA 2008. До этого ВВП рассчитывался по методологии SNA 1993.

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