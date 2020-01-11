Последователи тех, кто создал условия для оккупации Арменией территорий Азербайджана, опасны для будущего страны - Айдын Гулиев

11 января 2020 19:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Неспособность определиться с основными тезисами политической и идеологической деятельности является одним из самых главных недостатков радикальной оппозиции в Азербайджане.

Об этом в субботу сказал Trend главный редактор газеты "Баку хабар", политический эксперт Айдын Гулиев.

По его словам, именно вследствие этого радикальная оппозиция не может создать логичную и систематическую платформу.

Продолжающиеся на протяжении более чем 20 лет нелогичность и противоречия в ее "деятельности" достигли такого уровня, который очевиден и не требует каких-либо доказательств, добавил Гулиев.

"Попытки радикальной оппозиции настроить народ против власти, как правило, используя до начала 2019 года нагорно-карабахскую проблематику, не увенчались успехом. Поэтому радикалы попытались построить свою "тактику" на "критике" начатых в стране масштабных социальных реформ. Эти реформы по своему масштабу и охвату стали настолько очевидным феноменом, что радикалы осознали невозможность добиться каких-либо "успехов" и этим путем", - сказал он.

Он отметил, что возвращение вновь к лозунгам в связи с карабахской проблематикой неизбежно приведет к очередному краху радикалов. "Это является очевидным проявлением продолжающегося долгие годы идеологического кризиса радикальной оппозиции", - сказал Гулиев.

Гулиев добавил, что у "тактики" радикалов нет шансов на успех. "Последователи тех, кто создал условия для оккупации Арменией территорий Азербайджана, опасны для будущего страны и народа", - сказал он.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)

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