Издана 93-я книга многотомника «Ильхам Алиев. Развитие – наша цель»

12 января 2020 12:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Укрепляются наши международные позиции. Сегодня Азербайджан наладил очень эффективные, деловые двусторонние отношения со многими странами. Во многих случаях Азербайджан является инициатором многостороннего формата сотрудничества. Наши связи с соседними государствами вступили в новый этап. Для любой страны отношения с соседями имеют особое значение. Очень рад, что нам удалось наладить с соседними странами плодотворные, деловые отношения, основанные на взаимном уважении.

Эти мысли главы государства, опубликованные в только что вышедшей 93-й книге многотомника «Ильхам Алиев. Развитие – наша цель», прозвучали в его поздравлении азербайджанскому народу по случаю Новруз байрамы в 2019 году.

Материалы, опубликованные в очередной книге многотомника, ответственным за выход которого является академик Рамиз Мехтиев, охватывают февраль-март 2019 года.

В 93-ю книгу многотомника вошли информации о встречах и переговорах с прибывшей с официальным визитом в нашу страну Президентом Грузии Саломе Зурабишвили, тексты заявлений для печати глав государств. В издании собраны материалы о приемах Президента Азербайджана высокопоставленных представителей Великобритании, Турции, Италии, Саудовской Аравии, России, Ирана и других государств, а также Еврокомиссии, ОБСЕ, Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития. Во всех встречах и переговорах глава государства акцентирует внимание на агрессорской политике Армении, призывает мировую общественность оказать поддержку в решении нагорно-карабахского конфликта в рамках норм и принципов международного права.

В книге читатель может ознакомиться с информацией о встрече Президента Ильхама Алиева с группой деятелей культуры и искусства, а также текстами его речей на пятом заседании министров в рамках Консультативного совета «Южного газового коридора», на VII Бакинском глобальном форуме.

В новом издании собраны также материалы о поездках главы государства в Агсуинский и Шамахинский районы, связанных с устранением последствий произошедшего в этих районах землетрясения, информации о его поездках в Бейляган, Сумгайыт, участии в открытии различных инфраструктурных объектов, встречах с представителями общественности.

В книгу включены указатели «Примечания», «Персоналии», «Географические названия».

При подготовке 93-й книги, выпущенной «Азернешр», использованы материалы Азербайджанского государственного информационного агентства (АЗЕРТАДЖ).

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