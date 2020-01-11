Мазахир Панахов: Кадры из соцсетей в связи с муниципальными выборами тщательно изучены

БАКУ /Trend/ - Кадры из социальных сетей в связи с муниципальными выборами, проведенными в Азербайджане 23 декабря, были тщательно изучены.
Как сообщает в субботу Trend, об этом на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) сказал председатель ЦИК Мазахир Панахов.
Он отметил, что данный вопрос нашел свое отражение также в решении по поводу муниципальных выборов.
Глава ЦИК добавил, что некоторые путают вопросы вынесения законного решения со стремлением привлечь больше подписчиков в соцсетях.
"Должны быть указаны конкретные факты. К сожалению, выражение недовольства общего характера вошло в традицию, однако нужны конкретные факты. Если есть нарушение, то должны быть доказательства этого", - сказал Панахов.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст:Турал Гараджаев)
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