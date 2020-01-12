Прекращены полномочия представителя партии-участницы парламентских выборов в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Прекращены полномичия представителя одной из политических партий, обратившихся для участия на парламентских выборах в Азербайджане, которые назначены на девятое февраля.

Как сообщает в воскресенье Trend, соответствующее решение было принято сегодня на заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Так, на заседании рассматривалось обращение партии "Вахдат" о прекращении полномочий одного из уполномоченных представителей партии на выборах в Милли Меджлис (парламент).

Принято решение по прекращению полномочий представителя партии "Вахдат".

(Автор: Эльчин Мехтиев)

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