Для участия в парламентских выборах в Азербайджане зарегистрировано 1047 кандидатов

БАКУ/Trend/ - До настоящего времени, для участия во внеочередных парламентских выборах, назначенных в Азербайджане на девятое февраля, обратились 2431 кандидат.

Об этом на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) сказал председатель комиссии Мазахир Панахов, сообщает в воскресенье Trend.

Панахов отметил, что из них зарегистрированы кандидатуры 1047 человек.

По его словам, из числа обратившихся утверждены кандидатуры 2358 человек, 2247 из них уже забрали подписные листы, а 1772 - вернули, из них 1047 человек зарегистрированы.

Напомним, что внеочередные парламентские выборы в Азербайджане будут проведены девятого февраля.

(Автор: Эльчин Мехтиев)

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