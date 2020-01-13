Муса Гулиев: Те, кто когда-то чуть не разрушил Азербайджан, теперь хотят провокаций и противостояния

13 января 2020 13:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - По оценке известных рейтинговых агентств Азербайджан стоит в одном ряду с самыми реформаторскими государствами мира. Азербайджан достиг очень больших успехов по многим направлениям, в том числе, в социальной и экономической сферах, в области прав человека и в области государственного строительства, сказал в понедельник Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Муса Гулиев.

По его словам, развивающийся Азербайджана серьезно беспокоит некоторые силы, которые не хотят чтобы Азербайджан укреплялся, был сильным государством: «У этих сил есть пособники в Азербайджане, называемые радикальной оппозицией - группа Али Керимли, которая периодически отчитываются перед своими господами. Ложь и клевета, потоки которой они постоянной льют, не имеют никакого отношения к азербайджанскому народу и азербайджанский народ прекрасно знает сущность этих людей. В 1992-1993 годах они наглядно продемонстрировали кто они есть на самом деле. Тогда тандем НФА-Мусават чуть не разрушил государство, уничтожил экономику, привел страну в состояние гражданской войны, способствовал оккупации земель и тому, что сотни тысяч человек были изгнаны с родных земель. Они и далее проводили антиазербайджанскую деятельность, нацеленную на провокации и создание противостояния в стране. Однако эти радикалы ничего не добились. Сегодня Азербайджан не тот, что был в 90-е годы. Это сильное государство, с развитой государственностью, системой правоохранительных органов, но самое главное - азербайджанский народ сам способен дать ответ силам, пытающимся нарушить стабильность в стране».

Акцентируя внимание на негативных высказываниях Али Керимли об азербайджанской армии, депутат отметил, что негативное мнение об азербайджанской армии высказывают только враги Азербайджана - армянские политики, армянская власть, которые всегда пытались сформировать плохое впечатление об азербайджанской армии.

«Никто кроме них, в особенности граждане Азербайджана, не может негативно отзываться об азербайджанской армии. Однако Али Керимли не гнушается этим и не хочет признавать, что азербайджанская армия в ряду пятидесяти самых сильных армий мира, причем, это утверждаем не только мы, это оценка международных организаций. Азербайджанская армия одна из самых влиятельных армий мира по военной подготовке и материально-техническому обеспечению, в армии высокий дух патриотизма, военнослужащим всегда оказывается большое внимание».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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