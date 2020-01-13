Проводятся сборы командиров батальонов азербайджанской армии (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Согласно утвержденному министром обороны плану боевой подготовки на 2020 год, проводятся учебно-методические сборы с командирами батальонов, дивизионов и их заместителями.

Об этом Trend сообщает в понедельник со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

В ходе сборов оцениваются знания и практические навыки офицеров, а также проверяются их теоретические знания по ведению современного общевойскового боя.

Личный состав сдает тесты по знанию руководящих документов и зачеты по огневой, тактико-специальной и физической подготовке, а также вождению боевых машин.

(Текст: Кямаля Сеидова)





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