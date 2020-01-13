Ризван Гусейнов: Январские погромы учинили армянские националисты по указке советского центра

БАКУ /Trend/ - Армянский агитпроп из года в год продолжает навязывать мировому сообществу надуманную версию событий января 1990 года, о погромах в Баку и Сумгаите, которые якобы спровоцировали массовую резню армян. В этом смысле, не стал исключением в армянских СМИ и год нынешний. Фальсифицируя исторически факты, они развернули антиазербайджанскую кампанию, в попытке вновь ввести мировое сообщество в заблуждение.

О достоверных событиях того времени, рассказал Trend директор Центра истории Кавказа, известный азербайджанский ученый-историк Ризван Гусейнов.

«Когда армянская сторона начинает говорить о погромах в Баку в январе 1990 года, то естественно она лукавит вдвойне потому, что этим самым событиям предшествовала целая череда трагических событий и провокаций, о которых молчать нельзя.

Если они говорят об армяно-азербайджанском конфликте, то надо вернуться к событиям с 1987-88 годов, когда начались первые погромы и изгнания азербайджанцев с территории Армении. Именно в тот период были учинены зверства в Кафани, в Гугарке и в других регионах Армении, где жестоко изгоняли и убивали азербайджанцев. Именно первая волна беженцев конца 1987 и начала 1988 годов заполонила улицы крупных городов Азербайджана - Баку, Сумгаита, Гянджи и других, когда обездоленные люди стали своего рода первым катализатором событий, приведших в итоге к развитию карабахского конфликта.

Это была стопроцентная провокация со стороны советского КГБ, которая была осуществлена руками националистов, а конкретно - партийных лидеров, глав полиции, районов, прокуроров – словом высокопоставленных лиц Армении, которые участвовали в изгнании азербайджанцев и тем самым вдохновляли армянских националистов на эти зверства. Все эту картину наблюдали в СССР, горбачевское руководство фактически само спровоцировало все эти события, вынуждая азербайджанскую сторону к принятию ответных мер.

Таким образом, эти обездоленные люди появились, в том числе, в Сумгаите, где не без поддержки КГБ было сделано все, чтобы обесточить руководство города и правоохранительные органы.

На тот момент, каким-то образом, в преддверии Сумгаитских событий, там появилась огромная группа криминальных авторитетов со всего СССР. Кто их туда завез также понятно, поскольку без союзного руководства эта операция не удалась бы. В результате город был парализован, после чего произошли беспорядки возглавляемые армянином Эдуардом Григоряном, его братьями и другими армянами. Националисты били, убивали и насиловали армян, и целью этой провокации было обосновать дальнейшую оккупацию азербайджанских территорий и масштабную агрессию против азербайджанского народа", - заявил Гусейнов.

Историк напомнил, что буквально после сумгаитских событий в советских и зарубежных СМИ была развязана нелицеприятная антиазербайджанская компания по очернению Азербайджана.

Пытались представить азербайджанский народ в образе изверга, все зверства приписать исключительно азербайджанскому народу, тогда как изначально вся эта чудовищная провокация была начата со стороны Армении, в частности армянского КГБ и националистов этой страны. Вслед за этим события в Карабахе начали развиваться в более опасном ключе, начались митинги и беспорядки, учиненные армянскими сепаратистами в Карабахе. Армянские сепаратисты стремились отделить Карабах от Азербайджана, начались военные действия, и все эти события вызвали справедливое возмущение азербайджанского народа. На фоне полного бездействия тогдашнего руководства Азербайджана, ситуация приняла угрожающий характер. В итоге значительная часть азербайджанской интеллигенции пришла к выводу о необходимости обрести независимость республики, для спасения суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, так как советское руководство республики не было способно сделать это. Фактически с 1988 года началось национально-освободительное движение, пиком которого стали последующие события января 1990 года. Понимая всю серьезность событий Центр опять-таки спровоцировал так называемые погромы армян, чтобы ими обосновать ввод в Баку огромного контингента советских войск. Таким образом советскому городу Баку была объявлена война, туда был введен контингент войск, сопоставимый с контингентом советских войск, вводимых в Афганистан во время войны. Однозначно была объявлена война азербайджанскому народу. В этом заключается вся реальность. Поэтому, если нынешние армянские СМИ, журналисты, руководство Армении не осознают, что именно в Азербайджане стремились всеми силами загасить национально-освободительное движение, в чем была большая роль армянских провокаторов и армянских националистов, то они просто слепые. На этом фоне в Армении все шло гладко, там задавались целью не допустить обретение независимости Азербайджана. В результате была использована "карабахская карта", чтобы обратить национально-освободительное движение в межэтнический конфликт, что частично и было достигнуто. Тем не менее, азербайджанский народ в итоге обрел свою независимость. Полагаю, этот период, который обернулся погромами и беспорядками - 20-м января, являются той самой цепочкой провокаций армянской стороны и союзного центра, направленной на подрыв национально-освободительного движения в Азербайджане", - резюмировал ученый.

( Автор: Матанат Насибова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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