Президент Ильхам Алиев поздравил канцлера Австрии

13 января 2020 17:51 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник поздравил канцлера Австрии Себастьяна Курца.

"Уважаемый господин Федеральный канцлер,

Сердечно поздравляю Вас с началом деятельности в качестве Федерального канцлера Австрийской Республики.

Верю, что дружественные связи между Азербайджаном и Австрией, наше сотрудничество в двустороннем и многостороннем порядке и впредь будут развиваться и укрепляться в интересах наших народов.

Желаю Вам здоровья, счастья, успехов в ответственной деятельности", - говорится в поздравительном письме главы государства.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Президент Ильхам Алиев наградил Хошбахта Юсифзаде орденом "Гейдар Алиев"
Политика 18:28
Президент Ильхам Алиев наградил Васифа Талыбова орденом "Шараф"
Политика 18:25
Президент Ильхам Алиев поздравил новоизбранного Президента Хорватии
Политика 17:50
При Президенте Ильхаме Алиеве прошло совещание, посвященное итогам 2019 года (ФОТО)
Политика 14:55
Издана 94-я книга многотомника «Ильхам Алиев. Развитие – наша цель»
Политика 14:23
Издана 93-я книга многотомника «Ильхам Алиев. Развитие – наша цель»
Политика 12 января 12:17
Лента новостей
Избиение мирного населения в Баку и Сумгайыте - ужасающее нарушение прав человека - Политолог
Точка зрения 18:42
Бакинцы увидят бой МакГрегора и Серроне на ринге Лас-Вегаса
Интересное 18:39
В регионе Азербайджана откроется малое предприятие
Бизнес 18:39
Центр инноваций и предпринимательства реализовал первую программу акселерации для стартапов
ИКТ 18:36
Президент Ильхам Алиев наградил Хошбахта Юсифзаде орденом "Гейдар Алиев"
Политика 18:28
Президент Ильхам Алиев наградил Васифа Талыбова орденом "Шараф"
Политика 18:25
Маас призвал Иран "не играть с огнем" в Ираке
Европа 18:19
В Казахстане отмечен значительные рост объема транзитных ж/д грузоперевозок
Транспорт 18:18
Бахруз Гулиев: Радикальные группы изобличают получаемые ими гранты
Точка зрения 18:08