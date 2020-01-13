Президент Ильхам Алиев поздравил новоизбранного Президента Хорватии (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник направил поздравительное письмо новоизбранному Президенту Хорватии Зорану Милановичу.

"Уважаемый господин Миланович,

Сердечно поздравляю Вас с избранием на пост Президента Республики Хорватия.

Сегодняшний уровень отношений между Азербайджаном и Хорватией вызывает удовлетворение. Верю, что наше сотрудничество в двустороннем и многостороннем порядке и впредь будет развиваться и расширяться в интересах наших народов.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в предстоящей ответственной деятельности на благо дружественного народа Хорватии!", - говорится в поздравительном письме главы государства.

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