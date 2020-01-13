Президент Ильхам Алиев поздравил канцлера Австрии (версия 2)

13 января 2020 18:53 (UTC+04:00)

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БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник поздравил канцлера Австрии Себастьяна Курца.

"Уважаемый господин Федеральный канцлер,

Сердечно поздравляю Вас с началом деятельности в качестве Федерального канцлера Австрийской Республики.

Верю, что дружественные связи между Азербайджаном и Австрией, наше сотрудничество в двустороннем и многостороннем порядке и впредь будут развиваться и укрепляться в интересах наших народов.

Желаю Вам здоровья, счастья, успехов в ответственной деятельности", - говорится в поздравительном письме главы государства.

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