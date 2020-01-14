Президент Ильхам Алиев: Наша страна прошла путь развития, равный столетию, и сегодня Азербайджан входит в число сильных стран в мировом масштабе

БАКУ /Trend/ - Наша страна прошла путь развития, равный столетию, и сегодня Азербайджан входит в число сильных стран в мировом масштабе.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев во вступительной речи на совещании, посвященном итогам 2019 года.

"Сегодня мы поговорим об итогах минувшего года, будет проведен обмен мнениями о предстоящей работе. Могу сказать, что в целом 2019 год был успешным для нашей страны. Все задачи, поставленные нами перед собой в начале года, успешно выполнены, обеспечено устойчивое развитие страны. Таким образом, достигнуты большие успехи и в политической, и в экономической, и в социальной сферах. Азербайджан жил в условиях стабильности. Стабильность – основное условие для развития любой страны", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что в течение года наблюдалось нарастание напряженности в различных местах. "Кровавые столкновения, войны, массовые акции протеста, полицейское насилие, грубое нарушение прав человека, попрание демократических ценностей – все это наблюдалось, можно сказать, повсюду в мире. Возрастает напряженность в Европе, Азии, Латинской Америке, на постсоветском пространстве, в нашем регионе, на Ближнем Востоке, в мире. Азербайджан же развивается как пространство стабильности. Гарантом стабильности в Азербайджане является азербайджанский народ. Основной гарант стабильности в Азербайджане – воля азербайджанского народа. Поддержка, которую народ оказывает нам, высокая оценка нашей политики еще больше воодушевляют нас, в то же время обеспечивают стабильность в политической и экономической сферах в нашей стране. Когда нарушается стабильность, в странах происходят кризисы, хаотические процессы, это наносит им большой вред. Мы столкнулись с этим в своей истории в начале 1990-х годов. Стабильность в Азербайджане была нарушена, страна была охвачена кризисом, мы понесли большие потери. Но вот уже 26 лет Азербайджан живет в условиях стабильности, за эти годы наша страна прошла очень большой путь развития. Могу сказать, что наша страна прошла путь развития, равный столетию, и сегодня Азербайджан входит в число сильных стран в мировом масштабе", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что в минувшем году еще более укрепились международные позиции нашей страны.

"В Азербайджане было проведено несколько авторитетных международных мероприятий, которые отражают и укрепляют позицию нашей страны в мире. Азербайджан известен как надежный партнер на мировой арене, и наша международная мощь с каждым днем растет. В течение года нашу страну посетили более 40 глав государств и правительств, как в двустороннем формате, так и для участия в международных мероприятиях. В то же время у меня были многочисленные встречи с главами государств и правительств соседних государств, и эти встречи очень важны, потому что налаживание отношений с соседями, считаю, должно быть приоритетом для любой страны. У Азербайджана очень прочные связи в соседями, сформировавшиеся на основе взаимных интересов. В прошлом году эти связи еще более укрепились. В то же время прошлогодний визит президента Совета Европейского Союза в Азербайджан отражает связи между Европейским Союзом и Азербайджаном. Данный визит внес большой вклад в эти связи. Как вам известно, в настоящее время мы вместе с Европейским Союзом работаем над новым соглашением, и надеюсь, что эта работа даст результат", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что в нашей стране состоялся Саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств, и Азербайджан принял председательство в этой организации.

"В нашей стране также был проведен Саммит Движения неприсоединения. В рамках Саммита Азербайджан единогласным решением 120 стран-членов принял председательство в этом втором по величине после ООН международном институте. Хочу особо отметить этот факт, так как некоторые страны, входящие в Движение неприсоединения, если так можно сказать, не ладят друг с другом, между ними происходят конфликты, разногласия. Несмотря на это, все страны поддержали кандидатуру Азербайджана. Это еще раз показывает высокий уровень уважения и доверия к нам на международной арене. В нашей стране состоялся II Саммит религиозных лидеров мира. В Азербайджан прибыли религиозные лидеры 70 стран, они ознакомились с нашими реалиями и дали высокую оценку работе, проделанной в нашей стране в межрелигиозной, межкультурной сфере. В Азербайджане была проведена сессия Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это тоже очень авторитетное мероприятие в мировом масштабе. В рамках сессии Дворец шекинских ханов, центральная часть Шеки были включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Считаю, что это очень важное событие, так как до сегодняшнего дня в этот авторитетный список были включены Гобустан и Ичеришехер, Дворец Ширваншахов. Считаю, что включение в данный список Дворца шекинских ханов – это справедливое решение и наш очередной большой успех", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что хотел бы обратить внимание еще на одно международное мероприятие - проведенный в прошлом году в Вашингтоне Международный конгресс астронавтики.

"Это – самое престижное мероприятие в области астронавтики. В рамках конгресса было принято решение о проведении в 2022 году Международного конгресса астронавтики в Азербайджане. Это тоже очень важное событие – как проведение конгресса, так и то, что наряду с Баку в этом соперничестве участвовали еще три больших города – Рио-де-Жанейро, Сингапур и Дели. Азербайджан победил в этом трудном соревновании. То есть, это – большое внимание, уделяемое проводимой нами работе, и очередное доверие, оказанное Азербайджану в целом. Должен также отметить, что почти 50 лет назад – в 1973 году в Советском Союзе всего один раз был проведен Международный конгресс астронавтики, причем в Баку. В то время благодаря усилиям Гейдара Алиева именно Баку был избран на советском пространстве для проведения данного конгресса. Спустя почти 50 лет этот конгресс в очередной раз будет проведен в Баку, в столице уже независимого Азербайджана - городе Баку. В международной плоскости произошло много важных событий. Я просто уделяю внимание основным вопросам. Уже отмеченные факты наглядно подтверждают, что наши международные позиции достаточно прочны, и в минувшем году они еще более упрочились", - сказал Президент Ильхам Алиев.

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